Cattolica: arresti per droga, coppia trovata con 37 grammi di eroina

Dopo un periodo di osservazione nei confronti di due residenti sospettati di spaccio, i Carabinieri di Cattolica hanno fermato un 49enne di San Giovanni in Marignano che era appena uscito dall'abitazione. Ipotizzando fosse un acquirente, è stato sottoposto a controllo trovandolo in possesso di quasi 2 grammi di eroina. Nel tentativo di darsi alla fuga, l'uomo ha colpito con calci e pugni un agente. I Carabinieri hanno così deciso di perquisire la casa, in possesso di una coppia di conviventi (S.A. 33enne, P.P., 35enne). All'interno gli uomini dell'Arma hanno trovato 37 grammi di eroina e materiale per il confezionamento. Le tre persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di stupefacenti.



fm