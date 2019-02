E45: riapre il viadotto, ma con delle limitazioni

Per la procura di Arezzo, può riaprire – con alcune limitazioni - il viadotto Puleto della E45, nei pressi di Valsavignone, nel comune di Pieve Santo Stefano, al confine fra Toscana e Romagna.



Potranno transitare i mezzi con peso entro le 3,5 tonnellate, con un limite di velocità di 50 km/h. Il provvedimento del procuratore di Arezzo Roberto Rossi – che richiede anche l'immediato inizio dei lavori - è stato notificato in mattinata all'Anas. La situazione per i periti del pm resta grave ma con alcuni accorgimenti la strada può essere riaperta – anche coi lavori in corso - una volta terminata la segnaletica.



La tempistica sarà stabilita da Anas. Il viadotto Puleto dal 16 gennaio scorso è sotto sequestro preventivo perché, secondo i consulenti della procura, a rischio collasso.