Maltempo: fiume Reno esonda a Castel Maggiore, famiglie evacuate

Il maltempo sta imperversando in tutto il nord Italia. La situazione più critica in Emilia-Romagna è a Castel Maggiore, dove si è aperto l'argine del fiume Reno. L'esondazione è avvenuta tra Castel Maggiore e Argelato, nella Bassa Bolognese. I vigili del fuoco stanno evacuando alcune famiglie. Impegnati anche carabinieri e 118. Il Comune di Castel Maggiore ha messo a disposizione un spazio in una polisportiva per accogliere gli sfollati.



Dopo le verifiche sul posto, è stata chiusa la Trasversale di Pianura da Funo di Argelato a San Giovanni in Persiceto, inoltre chiuso l'imbocco da Calderara verso la Trasversale sulla Sp 18. Intanto, su Facebook, il sindaco di Castel Maggiore Belinda Gottardi ha dato un aggiornamento sulla situazione: "A Trebbo la piena è già passata - ha scritto sul suo profilo - e l'acqua si è notevolmente abbassata per cui per ora non ci sono pericoli. L'allerta è però alta fino a domani a mezzanotte".



Video dal profilo Facebook del Comune di Castel Maggiore