Premio Donna dell'Anno 2019: al via le candidature



È dedicata alle "Donne resilienti" l'edizione 2019 del Premio internazionale "La Donna dell'Anno", nato con l'intento di valorizzare il ruolo delle donne nella società, nella cultura, nel mondo del lavoro, nella politica, nella comunicazione, nelle scienze, nelle arti e nello spettacolo. L'evento, giunto al suo ventunesimo appuntamento, è organizzato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in collaborazione con il Soroptimist International Club Valle d'Aosta e con il brand Donna Moderna in qualità di media partner.



In palio per il premio "La Donna dell'Anno" la cifra di 20 mila euro. Alla finalista più votata dal pubblico sarà invece assegnato il riconoscimento “Popolarità", dal valore di 15 mila euro, mentre alla terza classifica spetteranno 10 mila euro. Ulteriori 3 mila euro verranno assegnati dal Soroptimist International Club Valle d’Aosta.



Il regolamento e la scheda di candidatura sono scaricabili dal sito internet del Consiglio regionale. Le proposte dovranno pervenire entro venerdì 1° marzo 2019.