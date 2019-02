3 febbraio 1960: debutta al cinema "La dolce vita"

"Marcello, come here! Hurry up!"



Era con queste parole che la bellissima Anita Ekberg invitava Marcello Mastroianni a danzare con lei al centro della fontana di Trevi nel capolavoro di Federico Fellini "La dolce vita", che ha debuttato a Roma il 3 febbraio 1960.



Personaggio centrale è il giornalista Marcello Rubini, interpretato da Mastroianni, che si erge a testimone e complice di un mondo caotico e volgare, cinico, privo di valori e soprattutto minato da un'insopportabile noia di vivere. È protagonista di sette episodi che descrivono la dolce vita romana tra gli anni cinquanta e sessanta.



Considerato uno dei capolavori di Fellini e tra i più celebri film della storia del cinema, fu vincitore della Palma d'oro al 13º Festival di Cannes e dell'Oscar per i costumi.