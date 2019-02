Caos neve, Toninelli annuncia ispezione sulla A22: "Tornerà allo Stato"

Dopo i disagi sulla A22 del Brennero, il ministro Toninelli annuncia 'un'ispezione' per verificare che il concessionario abbia garantito 'adeguatamente' la sicurezza e il 'ritorno a una gestione totalmente pubblica e più conveniente', visto che la concessione è scaduta e deve essere rinnovata. 'Un'altra gaffe', per Michaela Bianfofiore, di Fi: 'O il ministro non sa o finge di non sapere - La società è già pubblica, partecipata all'oltre 81% da enti pubblici'. Il piano di Toninelli sarebbe di lasciare la gestione 'totalmente' alle due province autonome più alcuni Comuni, senza nessun privato. In gioco c'è la riduzione delle tariffe, limitando gli extraprofitti e i dividendi.