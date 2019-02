Carlo Calenda: "Manifesto europeo per cambiare l'Europa"

L'ex ministro contro le politiche fiscali del governo e il reddito di cittadinanza: "Non è equità"

Un manifesto per l'Europa, ma per cambiarla. Così Carlo Calenda presenta il suo progetto per le europee alla Stampa Estera.



Sta aspettando che il Pd proclami il suo segretario, per avere un interlocutore con cui parlare del manifesto politico “Siamo Europei”, comunque già sottoscritto da diversi esponenti del Pd, con l'obiettivo di ridefinire l'Europa, per le prossime europee.

Dimostra di non essere d'accordo con le politiche fiscali del governo, che crea maggior deficit.

Non è un movimento contro, perché i fronti contro non funzionano, afferma, ma certo le idee sovraniste non devono piacere. Per loro, continua Calenda, chiunque sia contro appartiene a una élite, compreso chi studia, chi lavora e chi fatica. Un operaio dell'Ilva, dice, oggi prende meno di quello che promette il reddito di cittadinanza, 1330 euro per chi ha famiglia.

Non è la lista Calenda, conclude infine.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Carlo Calenda