Difesa della costa: nuova sabbia per l'arenile di Riccione



La spiaggia di Riccione sarà più ampia. Questa mattina sono infatti iniziativi i lavori di ripascimento dell’arenile nella zona sud, al confine con Misano Adriatico. Con l’apporto di circa 19.000 metri cubi di nuova sabbia si avrà la possibilità di avere a disposizione una spiaggia più ampia per i turisti e gli operatori balneari. Si tratta di un massiccia iniezione di sabbia per la zona sud, frequentemente soggetta a fenomeni erosivi. Circa 7.000 metri di sabbia fungeranno poi da scorta per essere impiegati in eventuali interventi di emergenza degli stabilimenti balneari durante l’estate.



“Quest’anno abbiamo il doppio della sabbia utilizzata per la difesa della costa rispetto allo scorso anno - afferma l’assessore al demanio Andrea Dionigi Palazzi -. Entro Pasqua la spiaggia verrà rimpinguata e allungata, così da garantire la migliore fruizione possibile con l’arrivo delle temperature più miti e della bella stagione”. Dionigi Palazzi annuncia poi una medesima attenzione per la zona nord del porto canale che verrà interessata dai lavori di stesura della sabbia prelevata dal sabbiodotto all’imboccatura del porto canale e adeguatamente ridistribuita. Infine “a fine estate sono previsti interventi sui sacchi di sabbia delle barriere sommerse”.



fm