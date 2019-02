Tutto pronto per Sanremo: attesa e fibrillazione per la prima serata di Festival

Sta per iniziare la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Sono 24 i cantanti in gara che saliranno sul palco insieme ospiti dalla musica e dallo showbusiness. A condurre l'evento saranno Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Per questa prima serata di kermesse è massima l'attesa per scoprire i pezzi che si contenderanno il titolo, insieme alla fibrillazione per le possibili sorprese che ogni anno il Festival offre.



Nel video, il racconto da Sanremo di Cristina Giuntini, presidente dell'Ogae Italy, il Fan club italiano dello Eurovision Song Contest