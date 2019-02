Venezuela, Tajani: "Governo italiano decida se stare con un dittatore veterocomunista"

Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, chiede una posizione al Governo italiano sulla questione venezuelana. Il Governo deve decidere se stare dalla parte di "un dittatore veterocomunista che affama il popolo". "Abbiamo visto le manifestazioni; il popolo era dalla parte di Guaidò", prosegue Tajani. "E' un errore - dice - non sostenere la democrazia e non ci si può schierare insieme a Russia, Cina e Cuba su questa questione". Poi il riferimento alla comunità italiana in Venezuela. "Farò di tutto per dare loro una risposta - ha detto il presidente del Parlamento europeo - perché non possono essere abbandonati nelle mani di un dittatore efferato".



Nel video, l'intervista al presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani