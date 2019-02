PIL: doppia "stangata" internazionale sulle stime di crescita per l'Italia

Domani la Commissione Europea pubblicherà un report; e secondo anticipazioni rilanciate dalle agenzie, prevederà un aumento del PIL dell'Italia, nel 2019, dello 0,2%: ben lontano dall'1%, indicato dal Governo nella Manovra. Come se non bastasse, in queste ore, è uscito il rapporto “Article IV” del Fondo Monetario Internazionale, secondo il quale la crescita del Prodotto Interno Lordo italiano non toccherà mai il punto percentuale nei prossimi 5 anni. La previsione per il 2019 è dello 0,6%. L'FMI parla inoltre di rischio recessione; e di possibile effetto contagio “globale e significativo”. Da qui la richiesta di “riforme strutturali per aumentare la produttività e sbloccare il potenziale del Paese”.