Rimini: è stretta su evasione Tari con un pacchetto azioni

Stretta, da parte del Comune di Rimini, per il contrasto all'evasione tributaria.

L'Amministrazione della città romagnola ha deciso di varare un pacchetto di azioni studiato per colpire chi elude la Tari. Negli ultimi due anni, il 2017 e il 2018, il Comune, grazie a una strategia di 'Tax Compliance' ha recuperato circa dieci milioni di euro di Tari non corrisposta.



Ora, la stretta con azioni trasversali che - spiega una nota - vedranno la collaborazione con Asl e Ispettorato provinciale del Lavoro. Nel dettaglio spiccano, tra le diverse azioni, i controlli discrezionali sulla regolarità dei pubblici esercizi e per il rispetto delle normative igienico-sanitarie a partire dalle attività che risultano nella cosiddetta 'blacklist' e cioè i principali evasori Tari; l'inserimento nel regolamento che disciplina la gestione delle entrate tributarie di un articolo che prevede l'esclusione dalle gare pubbliche per i soggetti che non risultano essere in regola con i pagamenti dei tributi; la modifica al regolamento Cosap che introduce il diniego, la sospensione, la revoca del titolo abilitativo rilasciato per l'occupazione del suolo pubblico per quelle attività che non sono in regola con il pagamento dei tributi.



Dal 2017 ad oggi, sono stati raccolti 6,7 milioni di euro dal recupero crediti e 2,8 milioni di euro dal recupero di evasione. Attraverso le ingiunzioni fiscali già notificate sono stati incassati altri 525.000 euro. Tra le diverse categorie, per quanto riguarda le insolvenze della Tari relative al 2018 il 28% va ascritto agli alberghi, il 13% a ristoranti e bar (13%) e il 3% studi professionali (3%). Quanto al recupero della evasione di tributi sugli immobili, nel 2018 sono stati recuperati 11.400.000 euro di cui 5.500.000 relativi all'Imu sulle piattaforme petrolifere mentre per quanto concerne l'evasopne della tassa di soggiorno sono stati contestati 375.000 euro, di cui oltre il 65%, pari a 245.000 euro, già pagati.