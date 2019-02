Distacco dalle Marche, ripreso l'iter parlamentare per Montecopiolo e Sassofeltrio

I comuni della Valconca da 12 anni attendono di essere annessi all'Emilia Romagna

In Parlamento è ripreso l'iter parlamentare per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia Romagna.



A giugno saranno ben 12 gli anni trascorsi dalla celebrazione del referendum votato in massa dagli abitanti della Valconca, Montecopiolo e Sassofeltrio, per staccarsi dalle Marche ed essere aggregati alla provincia di Rimini, in Emilia Romagna. La buona notizia è che l'iter parlamentare è ripreso, in commissione affari costituzionali, dice il relatore della legge.

In commissione è stato presentato un unico emendamento, e per di più tecnico, poi avverrà il passaggio in aula, dunque al Senato. Qualche mese di attesa, nella migliore delle ipotesi. Ma la maggioranza gialloverde è favorevole.

I 7 Comuni della Valmarecchia che per primi chiesero di abbandonare le Marche hanno visto invece coronato il loro sogno nel 2009, col sì definitivo del Senato.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Igor Giancarlo Iezzi, deputato Lega