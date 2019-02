Santarcangelo: 42enne trovato morto in casa, rinvenuta della droga nell'abitazione

La cronaca con il ritrovamento di un cadavere in un'abitazione a Santarcangelo. Il corpo dell'uomo, un 42enne di origini ucraine, è stato ritrovato questa mattina dal suo coinquilino, cittadino pachistano, nella casa dove i due vivevano in via Serravalle.



Il cadavere si trovava a terra. Subito è scattato l'allarme e, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri, ma l'uomo era morto. In base alle prime ricostruzioni, il 42enne dovrebbe essere caduto a seguito di un'overdose. In casa è stata trovata una quantità di stupefacente, probabilmente eroina.



Si pensa che l'uomo deceduto fosse tossicodipendente; non era noto ai militari dell'Arma. Escluse, sempre per il momento, le piste della morte violenta e dell'omicidio. Del caso si sta occupando il pm Paolo Gengarelli.



mt