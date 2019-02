Santarcangelo: non emette scontrini da 5 giorni, chiusa una rosticceria

La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito un provvedimento amministrativo sanzionatorio di sospensione dell’attività di una rosticceria di Santarcangelo che da cinque giorni non emetteva scontrini fiscali. La chiusura per tre giorni consecutivi è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, su proposta delle stesse Fiamme Gialle. La normativa vigente in materia, infatti, prevede, in questi casi, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività – per un periodo da tre giorni ad un mese – qualora siano stati violati gli obblighi di emissione di ricevuta fiscale o scontrino per quattro volte in un quinquennio.