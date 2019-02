8 febbraio 2006: Laura Pausini vince il Grammy Award



L'8 febbraio 2006 il Grammy Award, il massimo premio che gli Stati Uniti dedicano alla musica mondiale, è stato vinto da Laura Pausini, la prima cantante italiana ad aggiudicarselo. La Pausini ha vinto nella sezione «Best latin pop album» con Escucha, l'edizione spagnola dell'album Resta in ascolto. Ha detto: «Sono felicissima di essere qui stasera sullo stesso palco di Madonna e U2, è un'emozione straordinaria, una gioia incredibile. È l'orgoglio di aver portato l'Italia alla vittoria dopo tanto tempo».



La cantante aveva appreso la notizia qualche ora prima. Quando Gabriele Parisi, il suo manager, le ha sussurrato la notizia avuta dagli organizzatori, Laura si è accasciata e ha lasciato il red carpet per ritirarsi nei camerini. Più tardi ha spiegato: «È la più grande emozione della mia vita. È stata una lunga corsa durata tredici anni: ho vinto il mio campionato del mondo partendo dalla panchina. Dedico questo premio al mio Paese, al pubblico e alla mia famiglia. Quando me lo hanno detto mi sono cedute le ginocchia». Prima di lei gli unici italiani a vincere il Grammy erano stati Ennio Morricone (1987), Nino Rota (1972) e Domenico Modugno (1958).