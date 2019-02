Incidente mortale per un motocilista a Provezza, frazione di Cesena

L'uomo non è riuscito ad evitare un camion che stava uscendo da una corsia laterale di via Santa Maria Nuova

Muore sul colpo un motociclista di 67 anni a Provezza, frazione del comune di Cesena, in uno scontro con un camion. L'uomo viaggiava a velocità sostenuta e non è riuscito ad evitare il mezzo che stava uscendo da una corsia laterale di via Santa Maria Nuova. Nello scontro, accaduto poco prima delle 15, il conducente dello scooter è stato sbalzato dal mezzo e ha perso subito conoscenza. Sul posto immediato l'arrivo di un'ambulanza e dell'elisoccorso di Ravenna ma per il ferito gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.