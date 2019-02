Rimini: finisce all'ospedale dopo un litigio per un parcheggio

Una lite molto accesa che poteva finire in tragedia quella avvenuta ieri pomeriggio a Viserba.



Un artigiano riminese di 68 anni aveva parcheggiato male il proprio furgone in piazzale Fratelli Rosselli, impedendo ad altri veicoli il passaggio. Impossibilitato a transitare, è intervenuto un tarantino 50enne, chiedendo di spostare il mezzo.



Ne è nata un'aspra discussione che è terminata con uno scatto d'ira del riminese, che ha aggredito il tarantino con un martello. Nulla di grave fortunatamente, l'uomo è stato colpito di striscio e ha avvisato il 112. Lo stesso 68enne, resosi conto di quanto fatto, si è autodenunciato ai Carabinieri, ammettendo le proprie responsabilità.



La vittima è stata soccorsa poi dai sanitari del 118 in cui è stata giudicata guaribile con una prognosi di pochi giorni. L'aggressore invece è stato deferito in stato di semilibertà e ora dovrà rispondere del reato di lesioni aggravate.