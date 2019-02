Elezioni a Santarcangelo, si presenta il candidato Domenico Samorani

Bagno di folla per il popolare senologo

“Il medico delle donne, il sindaco di tutti”. Domenico Samorani e la sua visione sussidiaria della città contenuta a fatica nella sala, la fila arrivava all'esterno dell'hotel Della Porta, proprio nel cuore di quella Santarcangelo di cui il medico vuole diventare primo cittadino. Introdotto da Serena Grandi, si è presentato ai cittadini- mischiato tra la gente il gruppo dirigente provinciale della Lega - anche se in tanti già conoscono chi per 12 anni è stato strong>responsabile della chirurgia senologica dell’ospedale Franchini, reparto insignito della certificazione di qualità europea. E che ora è pronto a dedicarsi alla cosa pubblica, con lo stesso impegno ed umanità. Superando le vecchie dinamiche della politica, sottolineando il suo interesse alle persone più che agli schieramenti.

In attesa che la lista venga svelta, il candidato sindaco mette in fila i temi caldi: sicurezza, commercio, turismo, mobilità, Santarcangelo Festival e ambiente. Perché l'inquinamento è un cancro. Prima di salutare tutti con un brindisi in pieno centro, l'invito a comunicare, anche via e-mail. “ I pazienti mi hanno insegnato ad ascoltare, - conclude- a capire e a rispondere ai bisogni. Le persone vanno ascoltate”. Nel video l'intervista a Domenico Samorani.