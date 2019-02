Minaccia l'ex moglie e aggredisce i poliziotti: arrestato

Minaccia di morte l'ex moglie perché non gli garantisce il permesso di soggiorno in Italia, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condannato a 7 mesi e 10 giorni per direttissima: verrà rimpatriato. La polizia di Rimini ieri sera ha arrestato un 42enne marocchino mentre tentava di buttar giù a spallate la porta dell'abitazione dell'ex moglie, una 47enne di Foggia. Allertati dalla donna, quando gli agenti sono arrivati sono stati aggrediti verbalmente dal 42enne. E mentre gli agenti gli intimavano di calmarsi, la donna è uscita fuori di casa, iniziando a correre scendendo le scale. L'ex marito nonostante la presenza dei poliziotti, ha tentato di rincorrerla, finendo bloccato dagli agenti. Secondo la testimonianza della donna più volte minacciata e picchiata, la rabbia del marito era stata scatenata dalla perdita del permesso di soggiorno a causa della cessazione della convivenza tra i due. Il mancato rinnovo del permesso, impugnato dall'uomo, era stato quindi confermato in sede di ricorso dal prefetto, sulla base degli accertamenti dall'ufficio immigrazione. Condannato per resistenza a 7 mesi e 10 giorni di reclusione, l'uomo verrà trasferito presso un centro per il rimpatrio.