Riccione: Carabinieri fermano 4 uomini per l'accoltellamento di due ragazzi

I carabinieri di Riccione hanno identificato e posto in stato di fermo quattro giovani ritenuti responsabili dell'aggressione e dell'accoltellamento di due 23enni originari di Gradara, nel Pesarese, avvenuti la scorsa notte intorno all'una nei pressi di un locale di Riccione sulla Riviera Romagnola.



A quanto appreso, i quattro - di etnia Sinti e abitanti a Coriano sulle colline riminesi - avrebbero avvicinato i due giovani a bordo di un'auto fuori dal locale 'La Mulata' e intimato loro di consegnare il denaro che avevano con sé. I due 23enni si sono rifiutati ed è scattata , l'aggressione conclusa con dei fendenti che hanno ferito gravemente i ragazzi. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti all'Ospedale di Rimini dove sono stati operati e dove si trovano ora in prognosi riservata. Uno ferito a un fianco si trova nel reparto di rianimazione, l'altro ferito all'addome nel reparto di chirurgia.



Sono in corso, nella caserma di Riccione, gli interrogatori dei quattro identificati da parte dei Carabinieri i quali, coordinati dal Pm, Paolo Gengarelli, proseguono le indagini per verificare se vi siano altre persone coinvolte.