Rimini: maltratta madre e le punta coltello alla pancia, arrestato

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia, a Rimini, per aver ripetutamente maltrattato la mamma. L'episodio più grave ieri quando le ha puntato il coltello alla pancia minacciando di ammazzarla per avere i soldi per comprare la droga. La donna, 60 anni originaria di Roma e residente nella città romagnola, costretta a letto e incapace di deambulare ed esasperata da mesi di pestaggi e insulti, ha chiamato la Polizia. Quando gli agenti sono arrivati, il figlio aveva quasi distrutto casa dopo aver preso a pugni in faccia la madre.