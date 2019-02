Roma: sindacati in piazza per un cambio della politica economica

Cgil, Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'Futuro al lavoro', per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco, e chiedere al governo di cambiare la politica economica. "Singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani", dice Landini, precisando che se il governo "continua a non ascoltarci, non ci fermiamo il 9".

In piazza con i sindacati anche una delegazione di industriali, quella di Confindustria Romagna.

Di Maio: ''È assurdo" che i sindacati "vadano in piazza contro Quota 100 mentre non protestavano quando si fece la legge Fornero", "taglieremo la pensione d'oro agli ex sindacalisti".