Rimini: rientra a casa ubriaco e minaccia di morte moglie e figli, arrestato 48enne



La scorsa notte la Polizia di Rimini è intervenuta, dopo una segnalazione del 112, in una zona residenziale dove gli agenti hanno notato una donna uscire su un balcone, seguita da un uomo visibilmente alterato. Una volta entrati nell'appartamento, le forze dell'ordine hanno visto la donna che presentava graffi al collo, un bimbo di circa 3 anni e un altro minore di circa 14 in lacrime, e l'uomo, 48enne di origine albanese, seduto al tavolo della cucina. Mentre un agente prendeva in disparte la moglie per ascoltarne il resoconto, il marito ha aggredito l'altro poliziotto davanti ai due figli. Immobilizzato è stato quindi trasportato in Questura e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Pare che l'uomo sia rientrato a casa ubriaco ed abbia minacciato di morte sia la moglie che i figli.



fm