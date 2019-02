Rimini: padre e figlia perseguitano due avvocati. Indagati per stalking

Un 79enne ed una 46enne – padre e figlia – sono indagati per atti persecutori e minacce nei confronti di 2 avvocati riminesi, che li avevano rappresentati in una causa per ottenere un risarcimento. Non contenti della cifra ottenuta, avevano scritto insulti sui muri dell'ufficio dei legali, e li avevano aggrediti fisicamente con continue richieste di soldi. Inevitabile, a quel punto, la denuncia. Padre e figlia dovranno tenersi ad una distanza di almeno 500 metri dall'abitazione e dallo studio delle vittime.