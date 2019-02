Autonomie regionali per Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia: primo 'sì' dal Consiglio dei Ministri

Il dibattito sulle autonomie regionali protagonista della politica italiana, dopo che ieri sera dal Consiglio dei Ministri è arrivato il primo sì all'autonomia per Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Tensioni tra Lega e 5Stelle che si oppongono “all'idea di cittadini di serie A e serie B” - queste le parole usate nel dossier presentato dai grillini - richiamando l'attenzione sui livelli essenziali di prestazione”. "Non vi saranno penalizzazioni per alcuna regione" - ha detto il ministro Erika Stefani al termine del Consiglio dei Ministri ieri sera e ha aggiunto "L'autonomia non è secessione".