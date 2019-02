Nuova Questura di Rimini: avanzata proposta di acquisto dal governo per la sede di via Ugo Bassi

Il deputato Marco Di Maio: : “Non si capisce perché il Governo abbia impedito ad Inail di procedere all'acquisto della sede di via Ugo Bassi anni fa a un terzo del prezzo attuale"

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha avanzato una proposta di acquisto e ristrutturazione, per un totale stimato in 30 milioni di euro, dell'immobile di via Ugo Bassi da adibire a nuova sede della Questura di Rimini. Lo ha annunciato oggi il sottosegretario al Ministro dell'Interno Nicola Molteni a cui ha risposto il deputato Marco Di Maio: “Non si capisce perché il Governo abbia impedito ad Inail di procedere all'acquisto della sede di via Ugo Bassi, che sarebbe costato molto meno e avrebbe consentito di risparmiare tempo e denaro. Ora si avvia una nuova procedura, con altri costi, con altri ritardi”. Inail aveva presentato un’offerta di poco superiore ai 7 milioni di euro.



“Rimini ha bisogno che la riqualificazione della palazzina di via Ugo Bassi sia la priorità assoluta – aggiunge il deputato Marco Di Maio - per dare risposta ai bisogni di maggior funzionalità della Questura, ma anche dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che invece con la soluzione di piazzale Bornaccini continueranno a lavorare in condizioni di precarietà".