Rimini: nuove ZTL operative entro primavera nel centro storico

Il presidente di Confcommercio Gianni Indino: “Abbiamo già incontrato il Comune in modo da trovare una soluzione che non penalizzanti per i commercianti”

È partito l'ampliamento della zona a traffico limitato di Rimini. Un totale di tredici nuovi varchi, che andranno a sostituire i 6 ad oggi attivi, per controllare un'area più vasta del centro storico. I tre impianti di controllo già installati in Via Bertani, via Corso Papa Giovanni XXIII e via Marecchia verranno rimossi e rimpiazzati con dei nuovi: in corrispondenza di via Trai, Corso d'Augusto, via Luigi Tonini, via Castelfidardo, Michele Rosa, via Ortaggi e via Marecchia nell'intersezione con viale Matteotti. Il presidente di Confcommercio di Rimini Gianni Indino ha già incontrato il Comune per evitare che le nuove ZTL possano recare disagi ai commercianti.



City Gate è il nome del nuovo sistema di controllo ed entrerà in funzione verso fine marzo. I varchi di via Garibaldi, via IV Novembre e Quintino Sella saranno spostati in via Molini, via Dante Alighieri e via 22 Giugno.



Nel servizio l'intervista a Gianni Indino, presidente Confcommercio di Rimini