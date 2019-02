L'ambasciatore francese torna a Roma

Macron invita Mattarella allʼEliseo

Christian Masset, l'ambasciatore di Francia in Italia è tornato a Roma. La crisi diplomatica, aperta dall'incontro di Di Maio con i gilet gialli, si chiude così al Quirinale dove Mattarella ha ricevuto il diplomatico di Parigi e ha accettato l'invito di Macron a compiere una visita di Stato in Francia. L'ultimo “richiamo” in Patria di un ambasciatore francese avvenne il 7 febbraio 1940, quando l'Italia fascista dichiarò guerra alla Francia.



Il ministro del Lavoro - impegnato alla presentazione del manifesto del M5S e di altre 4 forze politiche per le Europee - frena sul rapporto con il movimento di protesta francese: “Nessun dialogo con chi parla di lotta armata o guerra civile”. “Polemica chiusa, sono contento. Rinnovo la richiesta d'incontro con il ministro francese agli Interni, per riportare in Italia alcuni dei 15 terroristi latitanti in Francia”, dice invece Salvini.