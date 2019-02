Doppia tragedia a Rimini: trovati morti commerciante e camionista



Giovedì mattina il ritrovamento del corpo di Ivan Urbinati, commerciante 46 anni. Da tre giorni i parenti non avevano notizie dell'uomo che non rispondeva alle telefonate. Hanno così deciso di andare direttamente nel residence a Rivabella dove risiedeva da una decina di giorni. Lì la scoperta. Pare che l'uomo sia morto per cause naturali.



Nella stessa serata i Vigili del fuoco sono stati chiamati da una pattuglia della polizia dell'autostrada di Forlì. Gli agenti hanno dovuto forzare lo sportello di un camion fermo nell'area di sosta privata di un ristorante, all'uscita dell'A14 a Rimini nord. All'interno è stato trovato il corpo senza vita del camionista 60enne, Paolo Paleini, residente in provincia di Ancona. Ad avvisare le forze dell'ordine il ristoratore che conosceva quel cliente abituale. Con tutta probabilità l'uomo è stato stroncato da un malore.



Per entrambi i casi, la salma è stata messa a disposizione del pubblico ministero.