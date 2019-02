Reati predatori e degrado, prosegue l'attività di contrasto della Polizia a Rimini

Continua l'attività di contrasto ai reati predatori e al degrado da parte della Polizia e delle Polizie locali nelle zone di Borgo Marina e della stazione ferroviaria di Rimini. 70 le persone - in tutto - identificate e controllate: di 27 stranieri, 4 sono stati messi a disposizione dell'ufficio immigrazione per il rimpatrio; 253 i mezzi controllati e due le persone denunciate. Nei giardini di P.le Cesare Battisti, sono stati scovati dal cane antidroga Ziko - e in seguito sequestrati dalla Polizia di Riccione - alcuni involucri contenenti in tutto 17 gr di marijuana e 9 di hasish, già pronti per lo spaccio. Controlli anche fra gli avventori di 4 locali pubblici ed una sala scommesse vicina alla stazione ferroviaria hanno portato alla denuncia di due stranieri non in regola.