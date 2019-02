Vista Red: un nuovo impianto per la consolare Rimini - San Marino

Rimini ha dichiarato guerra ai “pirati della strada” che attraversano gli incroci nonostante il semaforo rosso. Compie un passo avanti l’installazione di impianto di rilevazione delle violazioni semaforiche da posizionarsi sulla statale Rimini - San Marino all’incrocio con Via della Gazzella. È infatti in pubblicazione sull’Albo pretorio infatti la determina del dirigente dei Lavori pubblici che raccogliendo il nulla osta di Anas delle scorse settimane formalizza contrattualmente il rapporto di concessione con Anas spa, per competenza titolare della consolare.



Terminato il periodo di prova infatti, rende noto il Comune, sarà possibile far entrare pienamente in attività le telecamere anche di questo sistema di rilevamento automatico (Vista Red) in uno dei luoghi che è stato luogo di diversi incidenti. Quella del mancato rispetto del rosso resta una delle violazione al codice della strada più frequenti e pericolose. Lo confermano i numeri registrati dalle telecamere, installati su alcuni semafori, che danno infatti il fenomeno in crescita. 4.729 sono state le infrazioni rilevate dai Vista Red nel 2018 contro le 2.149 del 2017 e le 1883 del 2016.