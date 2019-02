17 Febbraio: la Giornata del Gatto

Nei 365 giorni dell'anno, ormai tutto ha una sua giornata dedicata. Poteva quindi mancare quella dedicata ai gatti? Nell'era dei social, gli amici felini sono diventati delle vere e proprie star, grazie soprattutto al loro atteggiamento da divi. I mici sono protagonisti incontrastati di Facebook e Insagram, conquistando like e followers da fare impallidire anche le star più social del momento.



La festa del gatto venne introdotta nel 1990 da un referendum proposto ai lettori della rivista “Tuttogatto”. La giornalista ideatrice dell’iniziativa, Claudia Angeletti, chiese appunto ai lettori di indicare il giorno più consono da dedicare alla festa dei mici, e la risposta scelta fu appunto il 17 di Febbraio. Ecco le motivazioni :



- Febbraio dal punto di vista zodiacale è legato al segno dell’acquario, il segno dell’intuito, della libertà e dell’anticonformismo; caratteristiche tipiche dei gatti;



- Nel nord Europa il numero 17 ha un valore benefico, che significa anche “Vivere una vita sette volte”;



– Il numero 17, nella tradizione è sempre stato ritenuto un numero portatore di sventura, stessa fama che, in tempi passati, è stata riservata al gatto



- Se si scrive in numeri romani ” XVII ” e si fa l’anagramma si ottiene “VIXI” , parola latina che significa “HO VISSUTO”; e chi più di un gatto, titolare di 7 vite, può dire di aver vissuto?