Rimini pensa al divieto di fumo nelle spiagge



La prima città a dire "basta" alle sigarette è stata la veneta Bibione, che ha diramato in tutta la spiaggia il divieto di fumare.



Ora anche Rimini potrebbe intraprendere la stessa strada anche se con modalità diverse, come annuncia l'assessore Jamil Sadegholvaad in un'intervista a Il Resto del Carlino.

L'idea è quella di consentire il fumo solo in apposite aree attrezzate munite di posacenere. L'obiettivo, oltre alla lotta al tabagismo, è garantire una maggiore pulizia nelle spiaggie, spesso cosparse di mozziconi e residui. I trasgressori colti a fumare fuori dalla zona preposta incorrerebbero in una severa multa.



Il Comune di Rimini avvierà un confronto con le associazioni di categoria e gli operatori balneari per valutare se sarà possibile procedere con un provvedimento, che potrebbe partire già dalla prossima estate.