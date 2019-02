Caso Diciotti: al via il referendum fra i pentastellati sull'autorizzazione a procedere per Salvini

Parte il voto degli iscritti M5S sulla piattaforma online Rousseau sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini nel caso Diciotti. Inizialmente prevista per le 10, la consultazione è slittata alle 11 per problemi tecnici, ha avuto luogo tanto che, qualche utente, sul blog, annuncia di esser riuscito a votare. Persistono, tuttavia, "rallentamenti" sull'accesso alla piattaforma, prontamente rilevati dagli iscritti sul blog delle Stelle.



"Non è - si spiega sul blog dei pentastellati - il solito voto sull'immunità. Di quei casi si occupa l'art. 68 della Costituzione, e su quelli il M5S è sempre stato ed è inamovibile: niente immunità, niente insindacabilità. Questo è un caso diverso: stiamo parlando dell'art. 96 della Costituzione. È un caso senza precedenti perché mai in passato la magistratura ha chiesto al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni".



La decisione però lascia comunque il malumore nella base dei Cinque Stelle e allo stesso Beppe Grillo, che lancia la stoccata tramite twitter. "Se voti Sì vuol dire No. Se voti No vuol dire Sì" - dichiara il comico - "siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!". Il fondatore del movimento cita celebre paradosso del romanzo Comma 22 (dove la facoltà di scegliere è solo apparente) e la sindrome che indica, in una persona, il disprezzo per chi è considerato avere un maggior successo.



In mattinata arriva anche il commento dello stesso Salvini. "Posso assicurare che il governo non cadrà, non temo tribunali del popolo', dice il ministro dell'Interno assicurando che anche dopo le Europee resterà fedele alla formula attuale e al contratto con M5S". "Siamo tutti sulla stessa barca", spiega aggiungendo che il coinvolgimento del premier Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli "è la riprova della condivisione della nostra scelta".