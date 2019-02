Rimini, in aumento matrimoni e unioni civili

Il Comune di Rimini diffonde i dati relativi ai nuovi matrimoni e unioni civili nel 2018. Nel 2018 torna a salire il numero dei matrimoni - sono stati 399 - e la crescita in controtendenza con gli ultimi anni riguarda in particolare i matrimoni religiosi. Crescono anche le unioni, con 21 nuove coppie trascritte. Dall'entrata in vigore della nuova disciplina, nel 2016, sono state in totale 60 quelle registrate o riconosciute. Tra i dati diffusi dal Comune, anche la prima separazione, con lo scioglimento dell'unione fra due ragazze, stretta nel 2017.

A San Marino la prima unione civile verrà formalizzata il prossimo 25 febbraio. La richiesta è stata depositata pochi giorni fa, quando la legge in materia è divenuta operativa. Ne seguiranno a breve altre, visto che allo Stato Civile sono una decina le richieste per le quali è in corso la raccolta dei documenti.