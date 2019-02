Rimini, nuova ordinanza per sforamento limite polveri sottili

Scattano le misure emergenziali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico a Rimini, da domani e fino al giorno successivo alla prossima rilevazione – vale a dire giovedì 21 Febbraio, quando l'ARPAE comunicherà l'eventuale rientro dei provvedimenti o il mantenimento dell'allerta.

Tra le misure eccezionali - scattate dopo 3 giorni di superamento continuo del valore limite di polveri sottili in Provincia – figurano l'ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle 8,30 alle 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4; l'obbligo di riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (19°C nelle case, uffici, luoghi ricreativi; 17°C nelle attività industriali ed artigianali, esclusi scuole e luoghi di cura) Ancora, divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto. In parallelo, scatta il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti. Testo integrale dell'ordinanza, sulo sito del comune di Rimini o sul portale liberiamolaria.it