Arresti domiciliari per i genitori di Renzi

L'accusa è di bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. Le misure cautelari emesse dal gip di Firenze per Tiziano Renzi e Laura Bovoli derivano dall'accusa di bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

L'ex premier ha annullato i suoi impegni e convocato per oggi alle 16 una conferenza stampa in Senato: 'Fiducia nella giustizia italiana', dice, ma 'non accetto processi in piazza o sul web'. 'Tutto accade perché ho tentato di cambiare l'Italia, ma non mollo di un centimetro'.