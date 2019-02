Diciotti: il 60% M5s dice NO al processo a Salvini, oggi si riunisce la Giunta per le Immunità

Oggi si riunisce la giunta per le Immunità chiamata a decidere sul caso Salvini-Diciotti. Circa il 60% dei votanti M5s sulla piattaforma Rousseau si è detto contrario all'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno. Salvini ringrazia gli iscritti M5s per la fiducia e Di Maio per la correttezza. "Lasciamo spazio alla democrazia: porteremo avanti la linea decisa dai nostri iscritti", afferma il ministro del Lavoro.