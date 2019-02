Fumo da intercapedine, evacuato scalo Ciampino

L'area partenze dello scalo di Ciampino resta ancora interdetta in seguito all'odore di fumo proveniente da un'area interrata, utilizzata come magazzino e in gestione alla ditta esterna Ecofast.



Secondo quanto si è appreso il principio di incendio sarebbe stato spento da Vigili del Fuoco in meno di un minuto. Intanto il personale di Adr sta assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla piena attività. Per informazioni sullo stato del proprio volo la società di gestione suggerisce di contattare la propria compagnia aerea.



Sono sette, al momento, i voli dirottati per motivi di sicurezza dallo scalo di Ciampino all'aeroporto di Fiumicino. Sono diverse centinaia intanto i passeggeri evacuati che si trovano fuori l'aerostazione, assistiti dal personale di Aeroporti di Roma, che sta distribuendo loro acqua e altri generi alimentari.