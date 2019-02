Rifiuti: carabinieri sequestrano due aziende di Cerasolo per irregolarità

Questa mattina una maxi-operazione del Nucleo Operativo Ecologico di Bologna in collaborazione con i Carabinieri di Rimini ha coinvolto due aziende in zona Cerasolo Ausa: la Petroltecnica spa e la Rovereta srl, dedite alla bonifica di siti industriali e allo smaltimento dei rifiuti.



Il NOE ha trovato numerose violazioni alle leggi in materia, fra cui l’erronea modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti di ingresso nei capannoni di trattamento, che causava una forte fuoriuscita di odori molesti.



Una situazione aggravata dalla scarsa manutenzione dei capannoni e delle vasche di contenimento dei rifiuti pericolosi. Inadeguati anche i sistemi di aspirazione delle emissioni maleodoranti.



Le aziende utilizzavano procedure irregolari di trattamento delle terre contaminate, con la conseguente reimissione in commercio di inerti frammisti a rifiuti vari. Spicca infine un’insufficienza generale delle dotazioni tecniche con cui si era svolta l’attività di trattamento e recupero e un forte deterioramento della pavimentazione.



L'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dell'area e degli immobili industriali della società. Rimangono comunque esclusi gli uffici amministrativi e direttivi delle aziende, che consentiranno di proseguire le attività gestionali delle consociate in modo da limitare, per quanto possibile, l'impatto negativo sui dipendenti.