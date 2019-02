Rimini: pesca senza autorizzazione un tonno rosso da 40 kg. Scattano multa e sequestro

Avrebbe potuto pescare quel tonno solo fino a ottobre e comunque solamente per osservarlo da vicino e poi ributtarlo in mare. Invece, il pescatore sportivo controllato dai militari dell'ufficio marittimo di Riccione, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Guardia Costiera di Rimini, è stato sorpreso con un esemplare di tipo 'rosso' di 40 chili, sulla sua piccola imbarcazione da diporto.



Per l'uomo è scattata una multa da duemila euro e il sequestro del pescato, perché in base alla legge la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.