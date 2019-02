Fridays For Future, Sarah Marder: "In Piazza per aiutare i governi a vedere la realtà"

In Italia continuano a crescere gli appuntamenti del movimento #FridaysForFuture in cui i cittadini scendono in piazza ogni venerdì con i loro cartelli per spronare i leader politici ad affrontare il cambiamento climatico. In seguito all'invito di Greta Thunberg, la 16enne studentessa svedese intervenuta alla Cop24 e alla Conferenza di Davos, per il 15 marzo è previsto uno sciopero generale in tutta Europa degli studenti. Intanto, secondo la rivista "Time", Greta Thunberg è la teenager più influente del pianeta.



Nel video l'intervista telefonica a Sarah Marder, organizzatrice di Climate Strike Milano e fra i primi attivisti di Fridays For Future - Italy



