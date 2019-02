Mercatino Conca: aveva 800 gr di marijuana in casa, arrestato da Cc Urbino

Un 45enne disoccupato nascondeva in casa a Mercatino Conca 800 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. L'uomo, con precedenti specifici di polizia, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Urbino. I militari hanno ne hanno perquisito l'auto e l'abitazione dove sono stati rinvenuti anche 250 euro in contanti e un kit completo per il confezionamento e la pesatura. La droga era in un ripostiglio, occultata all'interno di un cartone.