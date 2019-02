Rimini: Beer Attraction chiude con 32.000 presenze complessive

Oltre 32.000 presenze complessive alla fiera di Rimini dedicata alle specialità birrarie. Un incremento del 40% rispetto al 2018 in linea con il crescente consumo di birra in Italia. L'evento ha visto 600 espositori da 10 paesi esteri: Belgio, Germania, Spagna, Austria, Polonia, Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Stati Uniti e Canada.



Questo il bilancio di 'Beer Attraction', il salone internazionale dedicato alle specialità birrarie e alle birre artigianali giunto alla quinta edizione e che ieri - insieme a 'BBTech Expo', 'Food Attraction' e 'International Horeca Meeting' - ha chiuso i battenti alla Fiera di Rimini. L'edizione 2018 della kermesse si era aperta con l'annuncio del nuovo 'marchio' previsto per il 2020 quando il salone si chiamerà 'Beer&Food Attraction-The Eating Out Experience Show' e sarà dedicato alla birra e all'alimentazione fuori casa.