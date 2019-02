Salvini annuncia: "nessun gruppo unico per le Europee". Non si placano le polemiche sul caso Diciotti

"Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze: le europee saranno un'opportunità di cambiamento, come Lega abbiamo le idee chiare su come deve cambiare l'Europa". Sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato sulle ipotesi di un accordo rafforzato con M5s in vista delle europee. Alla domanda se l'intenzione sia quella di formare un gruppo unico la sua risposta è stata "Assolutamente no, abbiamo già i nostri alleati a livello internazionale".



Non si placano intanto le polemiche relative al voto sull'inchiesta sulla nave Diciotti, dopo il no a procedere della Giunta del Senato. Ieri Beppe Grillo a Roma nel suo spettacolo "Insomnia" ha ironizzato su Matteo Salvini. "Noi ora siamo al potere" - dichiara il comico - "abbiamo una missione quasi impossibile, di far diventare leggermente intelligenti quelli della Lega". All'uscita dello spettacolo però è stato contestato da un gruppetto riunitosi che ha portato degli striscioni e gli ha gridato "Ci hai traditi, ci hai venduti a Casaleggio, siete diventati portavoce di Salvini".



Sul caso è tornato anche in mattinata Maurizio Martina del PD. "La maggioranza ha scaricato la responsabilità di negare l'autorizzazione a procedere per un ministro che ha compiuto un fatto penale grave su una piattaforma privata gestita da una società" dichiara il candidato alla segreteria del partito. "I militanti chiamati a votare su Rousseau - aggiunge - non avevano gli elementi di valutazione per decidere".