Tiziano Renzi: la verità prima o poi verrà fuori

"Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori". Lo dice in un post su

facebook Tiziano Renzi. "I giornali sono pieni solo delle ricostruzioni dell'accusa. Queste ricostruzioni sono FALSE", aggiunge. Intanto l'Associazione nazionale magistrati afferma: "Riteniamo sia inammissibile parlare di 'giustizia ad orologeria': l'azione della magistratura non e' mai rivolta a una contingenza politica o a favorire o danneggiare una parte politica. Ogni giorno la magistratura emette migliaia di provvedimenti e non e' accettabile parlare di interventi orientati, mediaticamente pilotati o aventi finalità politiche".