Calcioscommesse: puntate sospette nelle sale riminesi, bloccate vincite per 400mila euro

Troppe le puntate sospette, in quattro sale di Rimini e Riccione, su una precisa partita del campionato greco per non insospettire la direzione centrale delle sale scommesse del riminese. La partita finita sotto al lente è quella tra Apollon Larissa e l'Aiginiakos del campionato di serie B ellenico.



Come riporta il Corriere Romagna, in tanti hanno puntato sulla rimonta, dopo il primo tempo, dei padroni di casa. Una scommessa che pagava 27 volte la quota puntata. Che è poi quello che si è verificato. Al riposo gli ospiti erano in vantaggio di due gol ma al fischio finale i tre punti sono finiti ai padroni casa che, nel secondo tempo, hanno segnato tre reti. Si è quindi passati dal 2-0 degli ospiti al 3-2 finale. Il montepremi totale da pagare agli scommettitori ammonta a oltre 400mila euro solo nella provincia di Rimini. La partita è stata giocata in sistema, assieme ad altre gare dall'esito più scontato e quindi con quotazione più bassa, che però alzavano il moltiplicatore finale.



La direzione ha così deciso di bloccare i pagamenti su quella determinata scommessa. Il flusso anomalo di puntate – si parla di 191 giocate in una solo centro scommesse - è stato immortalato dalla telecamere di sicurezza delle varie sale che hanno ripreso lo stesso gruppo di persone, abituè di queste sale, composto da italiani residenti a Rimini e stranieri dell'Est Europa. Oltre al blocco dei pagamenti, è partita anche una segnalazione alla Federazione calcistica ellenica, al comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini e ai Monopoli di Stato.



fm