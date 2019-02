"Full Black" operazione anti evasione e contro il lavoro nero della Guardia di Finanza

I controlli in tre disco pub e locali da ballo: 39 lavoratori irregolari

Conclusa nei giorni scorsi l’operazione “Full Black” della Guardia di Finanza di Rimini, contro l’evasione e per la repressione dello sfruttamento del lavoro irregolare ed in nero.



In tre locali da ballo le Fiamme Gialle hanno accertato l'impiego di 39 lavoratori irregolari e 29 completamente in nero. Scoperti incassi in nero per oltre 2 milioni, oltre all’evasione di Iva per oltre 400 mila euro e al mancato versamento di ritenute previdenziali per 47mila euro.



Dopo mirati accertamenti nei confronti di un disco bar di Rimini infine, sono state denunciate tre persone per aver fatto pervenire agli uffici della guardia di finanza documentazione modificata per evitare la sospensione dell'attività imprenditoriale.