Mattarella: 3 giovani studenti riminesi premiati dal Presidente della Repubblica

Vi sono anche 3 giovani riminesi, tra i 29 ragazzi ai quali il Presidente Mattarella ha conferito l'attestato d'onore di “Alfiere della Repubblica”, per essersi “distinti come costruttori di comunità”. Nel comunicato del Quirinale si fanno infatti i nomi di Nicolò Vallana, Luca Fermi ed Edoardo Puce. Si tratta di studenti dell'istituto “Belluzzi - Da Vinci” di Rimini che, per aiutare un compagno di classe, appena uscito dal coma e costretto ad indossare un busto rigido, avevano ideato e realizzato un busto ortopedico flessibile, che ha migliorato le condizioni di vita del giovane. Il busto è stato poi selezionato per la Fiera della tecnologia di Dublino. Assegnata, da Mattarella, anche una targa – per azioni collettive – ad una classe della scuola primaria “Annika Brandi” di Rimini. La maestra ha infatti insegnato agli alunni il pronto intervento in caso di crisi epilettiche di un loro compagno e ha stabilito i compiti di ciascuno nell'emergenza.